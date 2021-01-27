مصدر بالأهلي: فقدنا 6 نقاط في الدوري بسبب التحكيم

أجري سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي اتصالًا هاتفيًا بمحمود الخطيب رئيس النادي المتواجد في دبي حاليًا لمناقشة الظلم التحكيمي الذي يتعرض له فريق الكرة في مباريات الدوري.
وقال مصدر بالأهلي إنهم فقدوا 6 نقاط بسبب التحكيم في حين أندية أخري حصلت علي نقاط لا تستحقها .
وأضاف :" لدينا ملفات كاملة مدعمة بمقاطع فيديو لأخطاء التحكيم في الموسم الحالي ومجاملات الفرق ..نشعر بوجود توجيه للمسابقة لفريق بعينه".
وتعادل الأهلي مع بيراميدز سلبيًا في المباراة التي اقيمت مساء أمس وشهدت واقعة رفض جهاد جريشة احتساب هدف صحيح وضربة جزاء لمحمد شريف أثبت كل خبرات التحكيم صحتهما.
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