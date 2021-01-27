ربع نهائي كأس إيطاليا.. يوفنتوس في مواجهة سبال ولاتسيو ضيفا على أتالانتا الليلة

تستأنف اليوم، الأربعاء، منافسات دور ربع نهائي كأس إيطاليا، بلقاء أتالانتا مع لاتسيو، ويوفنتوس مع سبال، على أن تختتم مساء غد، الخميس، بلقاء نابولي حامل اللقب مع سبيزيا.
ويحل لاتسيو الذي صعد لدور ربع النهائي بفوز قاتل 2-1 على بارما، ضيفا على أتالانتا في تمام السابعة إلا ربع مساءً.
بينما يستضيف يوفنتوس، حامل لقب الدوري، سبال، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، منتشيًا بالفوز على بولونيا 2-0، وتقليص الفارق الذي يفصله عن ميلان إلى 7 نقاط، علمًا بأن يوفنتوس تتبقى له مباراة مؤجلة في الدوري أمام نابولي.
وودع ميلان منافسات الكأس، بعد الهزيمة أمام إنتر بنتيجة 2-1ـ بديربي الغضب المثير الذي جمعهما ليلة أمس.
وتعد بطولة الكأس بمثابة الهدف الآخر الوحيد لإنتر ميلان في الموسم الحالي الذي شهد خروجه من دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي شهدت تأهل يوفنتوس وأتالانتا ولاتسيو إلى الأدوار الإقصائية، بينما يتنافس ميلان ونابولي في الدوري الأوروبي.
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