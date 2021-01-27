محمد مرجان منسقًا أمنيا لبعثة الأهلي في مونديال العالم

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرارا بتكليف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي ليكون منسقًا أمنيا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم التي تسافر إلى قطر الجمعة المقبل، على متن طائرة ‏خاصة، للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.‏

ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية محمود الخطيب، رئيس النادي، كما تضمّ البعثة المهندس خالد مرتجي، عضو ‏مجلس الإدارة، منسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والعميد محمد مرجان، المدير ‏التنفيذي للنادي، المنسق الأمني لدى «فيفا» عن الأهلي، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي، ‏والدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية، وأمير توفيق، مدير ‏إدارة التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مسئول تراخيص اللوائح لدى ‏الأهلي، إلى جانب فريق الكرة والجهاز الفني والإداري والطبي.

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وتنص لوائح البطولة علي ضرورة وجود منسق أمني للبعثات، وقام مرجان بنفس الدور بمنتهي الكفاءة في أكثر من مشاركة لبطولة العالم للأندية وقت تولي حسن حمدي رئيس النادي.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية عن مواجهة الأهلي فريق الدحيل ‏القطري في الدور الثاني يوم 4 فبراير المقبل، على أن يتأهل الفريق الفائز منهما لملاقاة بايرن ميونيخ ‏الألماني في نصف النهائي يوم 8 فبراير المقبل.‏