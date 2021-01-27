نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك على أعتاب الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدت إدارة الزمالك موافقتها بشكل مبدئى على انتقال نجم الفريق المغربي محمد أوناجم إلى صفوف الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وجاءت موافقة الزمالك على تلك الخطوة تحديدا أن البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفارس الأبيض لا يرغب في استمرار أوناجم وطلب من إدارة القلعة البيضاء رحيله في أكثر من مناسبة.

وأعرب الجهاز الفني للإسماعيلي عن رغبته في التعاقد مع أوناجم من أجل تدعيم مركز الجناح خلال الفترة المقبلة في ظل وجود أزمة هجومية في صفوف الفريق الأصفر.

و يعاني الإسماعيلي بشكل واضح من تراجع كبير في النتائج أثناء بطولة الدوري في الموسم الحالي كما ودع الدراويش مؤخرا البطولة العربية.