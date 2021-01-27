كومان يوضح موقف ميسي من المشاركة أمام رايو فاليكانو في كأس ملك إسبانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، عن موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة، من المشاركة أمام رايو فاليكانو في كأس ملك إسبانيا.

ويستعد برشلونة لمواجهة نظيره رايو فاليكانو اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس ملك إسبانيا.

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ميسي يريد اللعب حقا كل المباريات، وغدا سنتحدث وحين سنصل إلى مدريد سأعلن الفريق، وعلينا الانتظار إلى الغد لمعرفة ذلك".

وتابع: "ميسي كان يشعر بانزعاج لكنه الآن منتعش ومتحمس، وللفوز بالألقاب نحتاجه في كامل مستواه".

وأكمل: "نريد تحقيق نتيجة إيجابية غدا، ولهذا علينا العمل بجد، لكن الأكثر أهمية هو التأهل، حتى وإن لعبنا أشواطا إضافية، لكن نأمل أن نلعب بشكل جيد".

وأضاف: "سنحاول القتال على كل الألقاب، ونتحلى بالواقعية أيضا، نحن نرى الفارق مع أتلتيكو مدريد في الليجا، والآن هم سيحصلون على مزيد من الراحة. الأمر معقد، لكننا سنبذل كل شيء للفوز بالكأس".

وعن الأزمة المالية للنادي: "لا أعرف ما إذا كان صحيحا أن النادي لم يصرف للاعبين الرواتب هذا الشهر، ويجب أن أسأل لأنه ليس كل ما يظهر في الصحافة صحيحا".

وأتم: "سيرجي روبيرتو؟ لا زال بحاجة إلى مزيد من التدريبات للعودة، فهو تدرب مرتين فقط مع المجموعة، ويوم الجمعة لدينا تدريب أقوى، وسنقرر بعدها ما إذا كان سيلعب مباراة يوم الأحد".