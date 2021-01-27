كومان يؤكد جاهزية برشلونة لموقعة رايو فاليكانو في كأس ملك إسبانيا

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، عن جاهزية فريقه لمباراة رايو فاليكانو غدًا الأربعاء، في دور الستة عشر من عمر بطولة كأس ملك إسبانيا.

وقال كومان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "رايو فريق من الفئة الأدنى، لكنه معقد، وكذلك ملعبه، وعلينا أن نكون في كامل تركيزنا".

وتابع: "إنها لحظة مهمة في الموسم، حيث نلعب خارج أرضنا، وقررت الدفع بفريق قوي غدًا، فالكأس هي أقصر طريق لحصد لقب".

وأكمل: "لا أعتقد أن طريق برشلونة أصبح أسهل في الكأس نظرا لإقصاء الريال وأتلتيكو، لأن هناك فرقا أخرى صعبة، وستكون ميزة لهم لعدم تعرضهم للإرهاق، لكنني أفضل اللعب كل 3 أيام، لأن ذلك يعني أن الفريق يقاتل على كل الألقاب".

وأضاف: "برشلونة من الفرق الكبيرة التي تعاني بسبب أزمة كورونا، لأنه لا يوجد جمهور في الملعب ولا يأتي السياح".

وأتم: "لا أعرف ما إذا كان ذلك يؤثر على اللاعبين، لكنني أشهد على التزامهم، وإذا كانوا يتقاضون الكثير من المال فهذا بسبب عقودهم مع النادي. ساعدنا النادي جميعا بتخفيض الرواتب".