نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. اعتماد ترشح هاني أبوريدة في انتخابات مجلس "فيفا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمدت لجنة المراجعة في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسميا ترشح المهندس هاني أبوريدة لمنصب العضوية بالمجلس الأعلى ل"فيفا" في الانتخابات المقرر إقامتها خلال شهر مارس المقبل، وذلك بعد نجاحه في استيفاء كافة شروط النزاهة المطلوبة للمنصب، في حين قررت اللجنة استبعاد منافسه الجزائري فخر الدين زاطشي، واستبعاد القائم بأعمال رئيس الاتحاد الأفريقي الكونغولي كونستانت عوماري.

ويتولى أبوريدة حاليا منصب عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بجانب عضوية المكتب التنفيذى بالاتحاد الأفريقي "كاف"، وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم و نائبا لرئيس اتحاد شمال أفريقيا.

وبدأت رحلة أبوريدة مع المناصب الدولية عام 2004، حينما فاز بمقعد في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي، ثم انتخب مرة أخرى لنفس المنصب عام 2011، بينما بدأت مسيرته في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 2009 عندما انتخب عضوًا في المكتب التنفيذي.

وواصل أبوريدة هيمنته على الاتحادات القارية والدولية، بفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم.

وسرعة تفوقه ونجاحه في فيفا لم يختلفا كثيرا عن ما حققه في كاف، فسريعا أثبت أنه الرجل المناسب والاختيار الأنسب لكل من منحه ثقته، فتم إسناد عدد من المهام له منها رئاسة لجنة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة وهي ثاني أهم بطولات العالم بفيفا، بجانب رئاسة لجنة كأس العالم للانسات تحت 17 سنة.

كما ترأس أبوريدة منصب رئيس بطولة كأس العالم لكرة للأندية عام 2013، وتولى رئاسة لجنة التسويق والتليفزيون، ورئاسة لجنة أمن وسلامة الاستادات داخل فيفا، كما كان نائب وعضو في لجان كأس العالم الأخيرة، وعضوا في لجنة إعادة هيكلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونال رئيس اتحاد الكرة السابق، الوسام الأكبر بمسيرته في فيفا باختياره ممثلا له في عضوية مجلس كرة القدم العالمي IFAB وهو الكيان التاريخي الأبرز الذي يختص بوضع كل ما يتعلق بدستور كرة القدم في العالم.