نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية للمالية والحرس والاوليمبى بالجولة العاشرة للمظاليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مباريات الجولة العاشرة، للمجموعة الثالثة، بالقسم الثاني، في الثانية والنصف من عصر الخميس - 28 يناير - بإقامة ستة لقاءات من العيار الثقيل، بينما ستختتم الجولة السبت المقبل .

ومن المقرر أن يلتقي الخميس كلاً من :-



1- فاركو مع حرس الحدود

يحتضن ملعب المكس لقاء مرتقب بين فاركو بقيادة مجدي عبد العاطي، صاحب المركز الخامس برصيد 14 نقطة مع فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم المتصدر برصيد 18 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فاركو على الجزيرة بثلاثة أهداف نظيفة، بينما تعادل الحرس مع الرجاء بدون أهداف.



2- الأوليمبى مع دكرنس



يقام على ملعب نادي الأوليمبى مواجهة من العيار الثقيل تجمع فريق الأوليمبى بقيادة أحمد ساري، وصيف المجموعة برصيد 16 نقطة مع فريق دكرنس بقيادة سعد فاروق صاحب المركز التاسع برصيد 10 نقاط

وشهدت الجولة الماضية هزيمة الأوليمبى من كفر الشيخ بهدف وتعادل دكرنس مع المنصورة بهدفين لكل منهما.



3- بنى عبيد مع أبو قير

يستضيف فريق بنى عبيد صاحب المركز الأخير برصيد 5 نقاط نظيرة فريق أبو قير صاحب المركز الثالث بقيادة برصيد 15 نقطة.

ويدخل بني عبيد اللقاء بقيادة فنية جديدة لوائل القباني، بينما يتولى أحمد الكأس قيادة أبو قير منذ بداية الموسم.



وشهدت الجولة الماضية خسارة بنى عبيد من المالية 2/1 بينما تم تأجيل مباراة أبو قير مع بيلا .



4- الرجاء مع المالية



يواجه فريق الرجاء صاحب المركز الثالث عشر بقيادة أبو العينين شحاتة نظيرة فريق مالية كفر الزيات صاحب المركز الرابع بقيادة أيمن المزين برصيد 15 نقطة.



وفاز المالية مؤخرا على بنى عبيد بهدفين مقابل هدف وتعادل فريق الرجاء مع الحرس بدون أهداف.



5- المنصورة مع دمنهور

يحل فريق دمنهور الذي يحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط ضيفاً على فريق المنصورة صاحب المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط في لقاء محفوف بالمخاطر وهام لكلا الفريقان.



حقق فريق دمنهور بقيادة محمود صبحي، الفوز في الجولة الماضية على فريق البلدية بهدف، بينما تعادل فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد مع دكرنس بهدفين لكل منهما.



6- بيلا مع سبورتنج



يشهد ستاد كفر الشيخ لقاء بيلا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة المتولى غالى برصيد 6 نقاط مع فريق سبورتنج صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد فاروق برصيد 11 نقطة.



وتلقى سبورتنج الهزيمة الجولة الماضية من الحمام بهدف تم تأجيل مباراة بيلا مع فريق أبو قير.

مباريات السبت 30 يناير

1- بلدية المحلة مع الجزيرة المطروحى





يستقبل فريق بلدية المحلة صاحب المركز السادس بقيادة رمضان السيد برصيد 13 نقطة نظيرة فريق الجزيرة صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أحمد فكرى الصغير برصيد 10 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية خسارة البلدية من دمنهور بهدف والجزيرة من فاركو بثلاثية نظيفة.



2- الحمام مع كفر الشيخ



يشهد ملعب شباب الحمام لقاء فريق الحمام صاحب المركز الرابع عشر بقيادة أيمن الجمل برصيد 7 نقاط مع فريق كفر الشيخ صاحب المركز السابع بقيادة عبد الفتاح عبد الرزاق برصيد 13 نقطة.



حقق الفريقان الفوز مؤخراً حيث تغلب الحمام بهدف على سبورتنج، وكفر الشيخ بهدف علي الأوليمبى.

الترتيب المجموعة الثالثة