بعد تألقه أمام بيراميدز. جماهير الأهلي تدشن هاشتاج بدر بانون

أشاد عدد كبير من جماهير المارد الأحمر باللاعب بدر بانون بسبب أداء المتميز في مباراة امس امام فريق بيراميدز الذي انتهت بالتعادل السلبي .

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج بدر بانون ،وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.