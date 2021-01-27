طرد إبراهيموفيتش وخناقته مع لوكاكو.. أبرز أحداث ليلة ديربي الغضب "فيديو"

نجح فريق إنتر ميلان، في التأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، بعدما تغلب على جاره اللدود ميلان بنتيجة 2-1، بديربي الغضب الذي جمعهما ليلة أمس، الثلاثاء.

وشهد ديربي الغضب بين إنتر وميلان في ربع نهائي كأس إيطاليا، أحداث مثيرة للغاية، أبرزها اشتباك السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الروسونيري مع روميلو لوكاكو مهاجم النيراتزوري.