عضو مجلس إدارة الأهلي يطالب بإجراء انتخابات اتحاد الكرة

طالب محمد جمال الجارحي عضو مجلس ادارة الاهلي وعضو مجلس النواب باجراء انتخابات اتحاد الكرة. وقال الجارحي عبر حسابه لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" طالبت ومازلت أطالب بإجراء انتخابات اتحاد الكرة لنتعامل مع مجلس منتخب بوجوه معبرة عن الجمعية العمومية يبحث عن العدالة لا التوازنات" وتعرض الاهلي لظلم تحكيمي واضح في مباراة بيراميدز مساء امس حيث رفض الحكم جهاد جريشه احتساب هدف وضربة جزاء ويستعد الاهلي للسفر الي الدوحة للمشاركة في مونديال العالم الانديه حيث يواجه في الرابع من فبراير المقبل فريق الدحيل ويرافق طارق قنديل ومحمد الجارحي بعثة الاهلي الي قطر علي نفقتهما الخاصة يوم الجمعه

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