نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرّف على مباريات الجمعة لمجموعة القاهرة بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثانية والنصف من عصر الجمعة - 29 يناير - مباريات الجولة الـ 11 لمنافسات المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني.

يشهد استاد الجيش بالسويس مباراة فريق بورتو متصدر المجموعة بقيادة أشرف توفيق برصيد 22 نقطة مع فريق كوكاكولا صاحب المركز التاسع بقيادة تامر مصطفى برصيد 13 نقطة.



وحقق فريق بورتو الفوز في الجولة الماضية خارج ملبه على النجوم بهدف، بينما خسر كوكاكولا على ملعبه من القناة بهدفين نظيفين.



2- جمهورية شبين مع منتخب السويس





يلتقي فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثالث عشر بقيادة ياسر رضوان برصيد 9 نقاط مع فريق منتخب السويس وصيف المجموعة بقيادة أشرف خضر برصيد 17 نقطة.



شهدت الجولة الماضية تعادل الجمهورية مع المريخ بدون أهداف بينما خسر منتخب السويس من الداخلية بهدفين نظيفين، كما تعادل الفريق المنوفي مؤخرا مع بتروجت 1/1 في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة.

3- الداخلية مع زد اف سى



يحتض ملعب الدفاع الجوي الفرعي، لقاء هام ومرتقب، لفريق الداخلية صاحب المركز الثالث برصيد 17 نقطة مع فريق زد الخامس بقيادة أسامة نبيه برصيد 14 نقطة.



شهدت الجولة الماضية فوز الداخلية على السويس بهدفين وتعادل زد مع طنطا بدون أهداف.



4- النصر مع الترسانة





يحل فريق الترسانة صاحب المركز الرابع بقيادة علاء نوح برصيد 16 نقطة ضيفاً على فريق النصر صاحب المركز الثالث عشر بقيادة سيد عيد برصيد 9 نقاط.

وتغلب الترسانة مؤخراً على سرس الليان بهدفين نظيفين بينما تلقى النصر الهزيمة من السكة الحديد بهدفين مقابل هدف.



5- القناة مع السكة الحديد





يستضيف فريق القناة صاحب المركز الثامن بقيادة محمد صلاح برصيد 13 نقطة نظيرة فريق السكة صاحب المركز الحادي عشر بقيادة عيد مزاريق برصيد 11 نقطة.



وحقق الفريقان الفوز في الجولة الماضية القناة على فريق كوكاكولا بهدفين نظيفين، والسكة الحديد على فريق النصر بهدفين مقابل هدف.



6- الزرقا مع المريخ



يواجه فريق الزرقا صاحب المركز الثاني عشر بقيادة طارق الصاوي برصيد 11 نقطة مع فريق المريخ صاحب المركز السابع بقيادة أحمد عبد العزيز برصيد 13 نقطة.



وأسفرت الجولة العاشرة عن فوز الزرقات على بتروجت بهدف، وتعادل والمريخ مع جمهورية شبين بدون أهداف.



7- النجوم مع طنطا



يلتقي فريق النجوم صاحب المركز قبل الأخير بقيادة أمير عزمى مجاهد برصيد 8 نقاط مع فريق طنطا متذيل المجموعة بقيادة رضا عبد العال برصيد 7 نقاط.