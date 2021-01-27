موعد مباراة أرسنال القادمة أمام مانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق أرسنال لمواجهة مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج يوم السبت القادم الموافق 30 يناير القادم.

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

تقام مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

وكان أرسنال حقق الفوز على فريق ساوثهامبتون أمس بثلاث أهداف مقابل هدف، بينما يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة شيفليد يونايتد.

ويذكر أن مانشستر يونايتد فى المركز الثانى برصيد 40 نقطة بينما أرسنال فى المركز الثامن برصيد 30 نقطة.