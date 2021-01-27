نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يتسلم تقريرا شاملا عن الدحيل القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسلم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقريرا شاملا عن فريق الدحيل القطري من جهازه المعاون لبدء دراسته قبل المباراة التي ستجمع بينهما في الرابع من فبراير المقبل.

ويسافر الأهلي بعد غد الجمعة إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستنطلق في الرابع من فبراير المقبل وحتى 11 من الشهر ذاته، حيث يبدأ المارد الأحمر مشواره بمواجهة فريق الدحيل القطري.

وتسلم موسيماني تقريرا شاملا عن فريق الدحيل القطري بجانب عدد من المباريات الأخيرة التي خاضها الفريق القطري خلال الفترة الماضية والتي كان أخرها مواجهة فريق الأهلي في كأس أمير دولة قطر للتحضير لمباراة.

ويأمل موسيماني في قيادة الأهلي إلى تحقيق إنجاز تاريخي في بطولة كأس العالم للأندية وتكرار إنجاز الفريق الأحمر في بطولة 2012 بعدما حصل على الميدالية البرونزية عقب احتلاله المركز الثالث في البطولة.