نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام بيرنلي فى الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم الأربعاء نادي استون فيلا نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بيرنلي الدولي.

وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: مارتينز.

خط الدفاع: كونسا، مينجز، تارجيت، كاش.

خط الوسط: باركلي، ماكجين، دوجلاس لويز.

خط الهجوم: جاك جريليش، واتكينز، تراوري.