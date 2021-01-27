نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة لقرعة دوري أبطال آسيا في المقال التالي
ويشارك في البطولة 40 فريق وتم تقسيم الأندية إلى 5 مجموعات للشرق ومثلهم للغرب.
وجاءت قرعة دور المجموعات كالتالي:
غرب القارة
المجموعة الأولى: الهلال السعودي – شباب الأهلي الإمارات – استيكلول الطاجيكي – الفائز من أجمك الأوزبكي ضد الغرافة القطري.
المجموعة الثانية: الشارقة الإماراتي – تراكتور الإيراني – باختاكور الأوزبكي – الفائز من الوحدة السعودي ضد القوة الجوية العراقي.
المجموعة الثالثة: الدحيل القطري – الأهلي السعودي – الاستقلال الإيراني – الشرطة العراقي
المجموعة الرابعة: السد القطري – النصر السعودي – الوحدات الأردني – الفائز من العين الإماراتي ضد فولاذ الإيراني.
المجموعة الخامسة: برسبوليس الإيراني – الريان القطري – جوا الهندي – الفائز من الوحدة الإماراتي ضد الزوراء العراقي.
شرق القارة
المجموعة السادسة: باثوم يونايتد التايلاندي، أولسان هيونداي، فيتيل، المتأهل من التصفيات (1)
المجموعة السابعة: جيانغسو الصيني، ناغويا غرامبوس الياباني، جوهور دار التعظيم الماليزي، المتأهل من التصفيات (3)
المجموعة الثامنة: جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، غامبا أوساكا الياباني، تامبنيز روفرز السنغافوري، سيدني الأسترالي
المجموعة التاسعة: كاوازاكي فرونتال الياباني، غوانغزهو الصيني، يونايتد سيتي الفلبيني، المتأهل من التصفيات (4)
المجموعة العاشرة: شاندونغ لونينغ الصيني، بورت التايلاندي، كيتشي “هونغ كونغ”، المتأهل من التصفيات (2)