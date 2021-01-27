الرياضة

التفاصيل الكاملة لقرعة دوري أبطال آسيا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة لقرعة دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020-2021، التي أجريت اليوم الأربعاء، عن مواجهات نارية في نسختها الاستثنائية القادمة والتي أقيمت صباح اليوم في العاصمة الماليزية “كوالالمبور”.

 ويشارك في البطولة 40 فريق وتم تقسيم الأندية إلى 5 مجموعات للشرق ومثلهم للغرب.

وجاءت قرعة دور المجموعات كالتالي:

غرب القارة

المجموعة الأولى: الهلال السعودي – شباب الأهلي الإمارات – استيكلول الطاجيكي – الفائز من أجمك الأوزبكي ضد الغرافة القطري.

المجموعة الثانية: الشارقة الإماراتي – تراكتور الإيراني – باختاكور الأوزبكي – الفائز من الوحدة السعودي ضد القوة الجوية العراقي.

المجموعة الثالثة: الدحيل القطري – الأهلي السعودي – الاستقلال الإيراني – الشرطة العراقي

المجموعة الرابعة: السد القطري – النصر السعودي – الوحدات الأردني – الفائز من العين الإماراتي ضد فولاذ الإيراني.

المجموعة الخامسة: برسبوليس الإيراني – الريان القطري – جوا الهندي – الفائز من الوحدة الإماراتي ضد الزوراء العراقي.

شرق القارة

المجموعة السادسة: باثوم يونايتد التايلاندي، أولسان هيونداي، فيتيل، المتأهل من التصفيات (1)

المجموعة السابعة: جيانغسو الصيني، ناغويا غرامبوس الياباني، جوهور دار التعظيم الماليزي، المتأهل من التصفيات (3)

المجموعة الثامنة: جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، غامبا أوساكا الياباني، تامبنيز روفرز السنغافوري، سيدني الأسترالي

المجموعة التاسعة: كاوازاكي فرونتال الياباني، غوانغزهو الصيني، يونايتد سيتي الفلبيني، المتأهل من التصفيات (4)

المجموعة العاشرة: شاندونغ لونينغ الصيني، بورت التايلاندي، كيتشي “هونغ كونغ”، المتأهل من التصفيات (2)

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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