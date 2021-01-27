رسميا: تشيلسي يعين توخيل مدربا جديدا له

عينت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم المدرب الألماني توماس توخيل على رأس الفريق الأول أمس الثلاثاء بدلاً من المُقال فرانك لامبارد.

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم أمس الثلاثاء التعاقد مع المدرب الألماني توماس توخيل للإشراف عليه خلفا لفرانك لامبارد الذي أقيل من منصبه الإثنين بسبب سوء النتائج.

وقال تشيلسي في بيان "عُيِنَ توماس توخيل كمدرب جديد لتشيلسي. ينتقل إلى ستامفورد بريدج بعد أن أمضى فترة عامين ونصف العام مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا والتي وصلت إلى نهايتها الشهر الماضي".

وتابع "سيصبح المدرب الألماني الأول الذي يشرف على تشيلسي، وهو يصل بعد أن قاد باريس سان جيرمان إلى أربعة ألقاب كبرى والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الفترة التي أمضاها في العاصمة الفرنسية".

وقرّر تشيلسي الإثنين التخلي عن أسطورة النادي لامبارد بعد 18 شهرا فقط على استلامه المهمة، وذلك بعدما دفع لاعب الوسط السابق ثمن النتائج السيئة التي حققها الفريق بإشرافه هذا الموسم وخسارته لست مباريات في 19 مواجهة خاضها حتى الآن في الدوري وتواجده حاليا في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

ولم يشفع للامبارد ما حققه الموسم الماضي حين قاد الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بتشكيلة معظمها من الشبان نتيجة حرمان النادي اللندني من التعاقدات بسبب مخالفته قواعد التعاقد مع القُصَر.

وبتعاقده المتوقع منذ الأمس مع توخيل الذي بات المدرب الخامس عشر للفريق منذ شراء الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش للنادي عام 2003، يأمل تشيلسي أن يغير المسار والاستفادة من التعاقدات والأموال الطائلة التي أنفقها الصيف المنصرم للتعاقد مع لاعبين مثل الألمانيين تيمو فيرنر وكاي هافيرتس.

وأشار تشيلسي في بيان التعاقد مع ابن الـ47 عاما بعقد لعام ونصف العام، إلى أن توخيل "سيجتمع مجددا بـ(الأميركي) كريستيان بوليسيتش و(البرازيلي) تياغو سيلفا اللذين لعبا تحت إشرافه في بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان تواليا".

وكشف أن عقد الأشهر الـ18 الذي يربطه بالنادي قابل للتمديد.

وتوجه المدرب السابق لماينتس ودورتموند بـ"الشكر لتشيلسي على الثقة التي وضعوها بي وبطاقمي. نكن جميعا كل الاحترام لعمل فرانك لامبارد والإرث الذي خلقه في تشيلسي. في الوقت ذاته، أتطلع بفارغ الصبر للقاء فريقي الجديد والتنافس في الدوري الأكثر إثارة في كرة القدم".

أما مديرة النادي مارينا غرانوفسكايا، فقالت "ليس من السهل أبدا أن تغير المدرب في منتصف الموسم، لكننا سعداء بالحصول على خدمات أحد أفضل المدربين في أوروبا بشخص توماس توخيل. ما زال هناك الكثير للعب من أجله (في الدوري) والكثير لتحقيقه هذا الموسم وما بعده. نرحب بتوماس توخيل في النادي".

ويبدأ الألماني حصته التدريبية الأولى مع فريقه الجديد منذ مساء الثلاثاء وسيقوده الأربعاء في مباراة الدوري ضد وولفرهامبتون بحسب ما أفاد النادي.

وكالات