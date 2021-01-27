اهدى علشان تحقق طموحاتك .. شوبير يوجه نصيحة مهمة لـ رمضان صبحي

وأكد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير "، أن رمضان صبحي كان متوترا للغاية ، وهو ما ظهر جليا خلال المباراة أمس حيث طالبه بالهدوء والراحة.
وتابع شوبير توجيهاته ونصائحه للاعب رمضان صبحي: " انت خلاص اخترت طريقك كمل واهدي " مشددا أن أهدافه وطموحه مع بيراميدز لن تتحقق في الموسم الأول، حيث يجب أن يتمتع بالهدوء حتي يحرز أهدافا ويحقق مستوى فنيا جيدا.
وأكمل أن رمضان صبحي عقده يمتد لـ 5 مواسم مع بيراميدز ، لذلك عليه أن يقضي كل الفترة بسعادة وهدوء، مشددا أن هناك الكثير من نجوم الكرة رحلوا من الأهلي والزمالك وتألقوا وحافظوا على علاقتهم الجيدة مع الأهلي .
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