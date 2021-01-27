وليد شعبان يفند أسباب مطالبة الأندية بالأجنبي لرئاسة لجنة الحكام

فند وليد شعبان الخبير التحكيمي أسباب مطالبة أندية الدورى الممتاز باستقدام عنصر أجنبي من أجل تولى رئاسة لجنة الحكام فى اتحاد الكرة.
قال وليد شعبان فى تصريحات خاصة لصدى البلد: الأندية طالبت بذلك لأن إدارة التحكيم المصرى خرجت عن الهدف الأسمى المتمثل فى إدارة التحكيم بطريقة واعية وبها شفافية ومصداقية.
أضاف : لدينا نخبة متميزة من الحكام ولا يجب أن نوجه لهم اللوم بشأن تراجع التحكيم ولكن لابد أن نشير بأصابعنا للمسئولين عن التحكيم.
وقال ايضا : الحل أن ننتقى مسئولين يعملوا لصالح التحكيم ولدينا شخصيات واعية ولكن للأسف المصالح المشتركة والمناخ العام والإعلام الرياضى بصفة خاصة وراء تراجع التحكيم.
استطرد : ليس حلًا استقدام أحد من الخارج ولكن ليس من المنطقى ذلك لأن التحكيم المصرى له باع عريض ولكن يبدو أن المسئولين عنه لا يدركون سوى مصالحهم فإنهار التحكيم .
أشار إلى انه ربما تدفعهم تلك الفكرة إلى الوصول لكلمة موحدة حتى يحافظوا على البقية الباقية من كرامة التحكيم المصرى وهيبته.
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