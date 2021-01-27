نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة الناقلة لمباراة مصر ضد الدنمارك في ربع نهائي مونديال اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب الدنمارك، يوم الأربعاء 27 يناير الجاري، على صالة ستاد القاهرة الرياضي، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

وستكون القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام الدنمارك، حيث ستذاع مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد الدنمارك، عبر قناة "أون تايم سبورت HD1"، ويتولى التعليق عليها خالد خيري.

وحسم منتخب مصر لكرة اليد بطاقة التأهل للدور الرئيسي، في بطولة كأس العالم لكرة اليد النسخة السابعة والعشرون، والمقاومة في مصر، بعدما تعادل يوم الأحد الماضي أمام منتخب سلوفينيا في بنتيجة 25-25.