نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يعتلى ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم الأربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر يناير الجاري، بعدما افتتحت أمس. ويستعرض " الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأربعاء: 1- محمد صلاح " ليفربول" برصيد 13 هدف 2- سون " توتنهام" برصيد 12 هدف 3- هاري كين " توتنهام" برصيد 12 هدف 4- جيمي فاردي " ليستر سيتي" برصيد 11 هدف 5- برونو فيرنانديز " مانشستر يونايتد" برصيد 11 هدف 6- دومينيك كالفيرت " ايفرتون" برصيد 11 هدف 7- باتريك بامفورد " ليدز يونايتد" برصيد 10 أهداف 8- ويلفريد زاها " كريستال بالاس" برصيد 9 أهداف 9- الكسندر لاكازيت " آرسنال" برصيد 8 أهداف 10- كاليوم ويلسون " نيوكاسل يونايتد" برصيد 8 أهداف