الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لـ مونديال الأندية

عاد الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته اليوم، الأربعاء، دون الحصول على راحة سلبية بعد التعادل مع بيراميدز مساء أمس، الثلاثاء.
ويستعد الأهلي للسفر إلى قطر الجمعة المقبل، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يستهل الفريق مشواره بالمونديال أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.
وكان الأهلي تعادل دون أهداف أمام بيراميدز، في المباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري.
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