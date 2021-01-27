مواجهة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية تعيد ذكريات 6 صدامات عربية

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق النسخة الـ17، من بطولة كأس العالم للأندية، في قطر، حيث تبدأ بمواجهتين يوم 4 فبراير المقبل، تجمعان الدحيل القطري مع الأهلي المصري، وتيجريس أونال المكسيكي مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

وعلى هامش صدام الدحيل والأهلي، نرصد لكم خلال السطور التالية، تاريخ المواجهات العربية منذ نشأة مونديال الأندية:

- في النسخة الأولى للبطولة، عام 2000، وقع الرجاء المغربي (بطل إفريقيا) مع النصر السعودي (بطل آسيا)، في المجموعة الأولى.

ونجح النصر في تحقيق فوز درامي على الرجاء، يوم 7 يناير 2000، بنتيجة (4-3) في مباراة ماراثونية.

- شهدت النسخة الثانية، عام 2005، صداما بين الأهلي المصري (بطل إفريقيا) والاتحاد السعودي (بطل آسيا)، وحقق الأخير الفوز (1-0).

- في نسخة 2011، واجه الترجي التونسي (بطل إفريقيا) السد القطري (بطل آسيا)، وتمكن السد من إثبات تفوق أندية القارة الصفراء، عندما انتصر (2-1).

- التقى العين (بطل الدوري في الدولة المستضيفة) الترجي (بطل إفريقيا)، في نسخة 2018، وحقق الفريق الإماراتي فوزًا كبيرًا (3-0).

- عرفت النسخة الماضية من مونديال الأندية، تواجد 3 فرق عربية، هي الترجي (بطل إفريقيا)، والهلال السعودي (بطل آسيا)، والسد القطري (بطل الدوري في الدولة المستضيفة).

ونجح الهلال في الفوز على الترجي (1-0)، لحساب ربع النهائي، قبل أن يكتسح الفريق التونسي السد بنتيجة ثقيلة (6-2)، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، كأول فوز لفريق عربي من إفريقيا على آخر من آسيا، في مونديال الأندية.