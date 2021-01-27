دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # رجعوا_ايمن حفني_الزمالك ، دعمًا له بعد أن أعلن عن رغبته في العودة مجددًا لصفوف الزمالك، وختام مشواره داخل القلعة البيضاء، واعتزال الكرة بتيشيرت الزمالك.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جماهير الزمالك تطالب بعودة أيمن حفني للنادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.