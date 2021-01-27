جماهير الزمالك تطالب بعودة أيمن حفني للنادي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # رجعوا_ايمن حفني_الزمالك ، دعمًا له بعد أن أعلن عن رغبته في العودة مجددًا لصفوف الزمالك، وختام مشواره داخل القلعة البيضاء، واعتزال الكرة بتيشيرت الزمالك.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.