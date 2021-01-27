ناصر عباس: الأجنبي مرفوض.. وأطالب بلجنة حكام محترفة

أكد ناصر عباس، الخبير التحكيمي، أن مطالبة أندية الدوري الممتاز باستقدام أجنبي لتولي رئاسة لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة فكرة مرفوضة تمامًا.

وقال ناصر عباس في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "مرفوض تمامًا الاستعانة بعنصر أجنبي لتولي مهام رئاسة لجنة الحكام، لاسيما أن وجود الأجانب يقلّل من فرصة حضور الحكام المصريين في المحافل الدولية".

وأضاف: "عندما أستعين بالأجنبي لرئاسة لجنة الحكام هنا أنا بقتل الطموح عند الحكام المصريين رغم الكفاءات الموجودة على المستوى المحلي".

وطالب عباس بضرورة "إجراء احتراف على أن تكون لجنة الحكام لجنة لامركزية فيها، وتعتبر من الخبراء من المحاضرين الكبار والتعاقد معهم باحتراف ويعملون مع الحكام على مستوى التدريب بشكل يومي".

واستطرد: "التحكيم ليس تعيينات فقط ولابد من التطوير على مستوى الحكام من الدرجة الثالثة وغيرها من الدرجات عبر عقد كورسات ومعسكرات تدريبية بشكل عملي".

وقال أيضًا:

لا يجوز التعاقد مع لجنة حكام لمدة 6 شهور وترحل بعدها والدوري السعودي يقوده رئيس لجنة الحكام الإسباني فيرناندو تريسكو ومساحة اللعب للحكام السعوديين تكاد تكون معدومة.

ولفت إلى أن غالبية التحكيم في الدوري السعودي أجنبي منوها إلى أنه لا توجد فرصة للحكام السعوديين للدفع بهم وتجهيزها للمشاركة في البطولات القارية والدولية.

وشدد على ضرورة التطوير الاحترافي في لجنة الحكام من خلال الأسلوب العملي بشكل يومي والتعاقد مع معد لياقة بدنية لقياس الأوزان للحكام.