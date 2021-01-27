سمير عثمان يوافق على استقدام أجنبي لرئاسة لجنة الحكام بشرط

سخر سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق من مطالبة أندية الدورى الممتاز باستقدام اجنبي من أجل تولى منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة. قال سمير عثمان فى تصريحات خاصة لصدى البلد: ارفض تماما فكرة التعاقد مع عنصر أجنبي من أجل تولى مهام رئيس لجنة الحكام فى مصر. وتهكم سمير عثمان من فكرة الاستعانة بأجنبي لرئاسة لجنة الحكام وقال : موافق على مطالبة أندية الدورى الممتاز بشرط تعيين رئيس اتحاد كرة اجنبي أيضا. أشار سمير عثمان إلى أن مصر تمتلك العديد من الكفاءات والخبرات الفنية والإدارية التى تؤهلها لقيادة سفينة التحكيم. أوضح أن الخبراء فى المجال التحكيمي داخل مصر لا يقلون كفاءة عن نظرائهم بالخارج شرط توفير كافة الأجواء التى تساهم فى إنجاح تنفيذ أفكارهم للمساهمة فى تطوير قضاة الملاعب. وكانت حالة من الاستياء سادت في النادي الأهلي بعد إلغاء الدولى جهاد جريشة وطارق مجدى الذين أداروا مباراة المارد الأحمر أمام بيراميدز هدفا أحرزه والتر بواليا وعدم احتساب ركلة جزاء لصالح محمد شريف. يذكر أن النادى الأهلى يتصدر ترتيب جدول الدورى برصيد ٢١ نقطة فيما يحل الزمالك وصيفا برصيد ٢٠ نقطة والجونة بالمركز الثالث برصيد ١٨ نقطة.

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