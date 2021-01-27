رفضت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد طلب نادى مصر المقاصة لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك. ويلتقى فريق المقاصة نظيره الزمالك غدا الخميس فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن اللجنة الثلاثية ترفض الاستعانة بالحكام الأجانب فى مباريات الدوري الممتاز عدا لقاء القمة بين الاهلي والزمالك. أشار إلى أن الجبلاية تمسكت فى وقت سابق برفض الحكام الأجانب والاستعانة بهم فى إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز وتم تعيين طاقم مصري بقيادة الدولى جهاد جريشة. شدد على أن اللجنة الثلاثية جددت الثقة فى الحكام المصريين والدفع بهم فى إدارة مباريات الدوري المحلي للمساهمة فى إفراز عناصر يتم ترشيحها فى البطولات القارية والدولية. نوه إلى أن اللجنة الثلاثية لن ترضخ لأى مطالب لأندية الدورى باستقدام حكام أجانب حتى نهاية الدوري المصري. يذكر أن النادى الأهلى يتصدر ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد ٢١ نقطة فيما يحل الزمالك وصيفا برصيد ٢٠ نقطة والجونة بالمركز الثالث برصيد ١٨ نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجبلاية ترفض استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك والمقاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.