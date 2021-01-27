نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمزي صالح: الكرة المصرية تسير إلى طريق مجهول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الفلسطيني رمزي صالح أن الكرة المصرية تسير الى طريق مجهول وهدف والتر بواليا خطأ واضح لصالح شريف إكرامي.

وقال صالح لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "التدريب على تقنية الفيديو لم يكن كافيا للحكام، وارى ان الكرة المصرية تسير الى طريق مجهول".

وعن مباراة بيراميدز والاهلي قال: هدف والتر بواليا خطأ واضح لصالح شريف إكرامي.

وتابع: محمد شريف استحق ركلة جزاء أمام بيراميدز،و تصدي محمد الشناوي لتسديدة دونجا دليل على حضوره الذهني في المباراة

واستكمل: كان يجب إشراك علي لطفي في مباريات الدوري الموسم الماضي بعدما حسمه الأهلي بشكل رسمي.

واكد: أراهن على رحيل واحد من أحمد الشناوي أو مهدي سليمان عن صفوف بيراميدز.

وانتقل بالحديث الى جنش قائلأ: تأثر سلبا بالإصابة وعندما عاد للمشاركة لم يظهر بمستواه المعروف.

واتم: محمد عواد أخطأ بالعودة من السعودية ولم يتحمل الضغوط في نادي الزمالك.