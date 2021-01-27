نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرهم "تقليد مارادونا".. 5 مواقف أشعلت غضب الأهلاوية ضد حسين الشحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتعلت جماهير الأهلي غضبًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصرف حسين الشحات لاعب الفريق خلال مباراة بيراميدز أمس الثلاثاء بالجولة العاشرة من الدوري الممتاز، وتعمده لعب الكرة بيده خلال المباراة.

واستقبل "الشحات" كرة طولية في منطقة جزاء بيراميدز، ولعب الكرة بيده على طريقة النجم الأرجنتيني "مارادونا"، ليضيع على فريقه فرصة خطيرة لتهديد مرمى المنافس في سوء تصرف واضح منه، مما عرضه لانتقادات وهجوم عنيف من الجماهير على السوشيال ميديا خاصة وأن مستوى اللاعب تراجع بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وليست هذه المرة الأولى التي يغضب فيها جمهور الأهلي من حسين الشحات بل سبق وهاجم الجمهور اللاعب أيضًا بعد إهداره فرصة سهلة لفريقه خلال مباراة الزمالك في نهائي النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تلقى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها بطريقة غريبة في القائم ليضيع على فريقه هدف محقق، ولولا فوز المارد الأحمر بالمباراة والتتويج بلقب البطولة لما غفرت له الجماهير هذا الخطأ الساذج.

اصطدم أيضًا حسين الشحات بجماهير الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق بعد دفاعه عن محمود شيكابالا قائد الزمالك، حيث رد بشكل حاد وعنيف على أحد متابعيه من الجماهير الحمراء الذي سخر من نجم الأبيض، مما عرضه لحملة هجوم عنيفة من الأهلاوية وطالبوه بالتوقف عن الدفاع عن "شيكا".

من تصرفات "الشحات" التي أغضبت جماهير الأهلي منه أيضًا ظهوره في مقطع فيديو مع أطفاله أثناء التزحلق في داخل "ملعب صابون" خلال قضاء أجازة في "العين السخنة" خاصة وأن هذا الفيديو جاء بعد إجرائه عملية جراحية خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، واعتبره الجمهور وقتها أنه غير مدرك لخطورة ما يفعله وأن هذا قد يعرضه لإصابة جديدة تبعده عن الملاعب طويلًا، وكان الفريق يحتاج جهوده.

غضب الأهلاوية كثيرًا من "الشحات" بعد خناقته مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك في نهائي القرن الإفريقي، خاصة وأنه كان لا يوجد أي مبرر لاشتباكه مع لاعب الأبيض بعد فوز فريقه باللقاء والتتويج بلقب البطولة القارية للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك عرضه للعقوبة بالإيقاف 4 مباريات من جانب الاتحاد الإفريقي "كاف" مما حرم الفريق من جهوده خلال المباريات الأولى بالنسخة الحالية من البطولة.

وانتقل حسين الشحات إلى النادي الأهلي قادمًا من العين الإماراتي عام 2019، وخاض مع الفريق الأحمر72 مباراة بمختلف البطولات، سجل 19 هدفًا، وصنع 18 آخرن، وتوج مع الفريق بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي (الدوري المصري – كأس مصر – دوري أبطال إفريقيا)، ويستعد للمشاركة مع الفريق بكأس العالم للأندية.