نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جرونفيخن: تم تهديدي بالقتل بعد حادث ياكوبسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المتسابق الهولندي، ديلان جرونفيخن، إنه وأفراد أسرته احتاجوا لحماية الشرطة، بعد تلقي تهديدات بالقتل، عقب تسببه في حادث نتج عنه دخول مواطنه، فابيو ياكوبسن، في غيبوبة طبية، في أغسطس آب الماضي.

وكان جرونفيخن، متسابق جامبو-فيسما، يتنافس مع ياكوبسن في الأمتار الأخيرة، بالمرحلة الأولى من سباق بولندا، عندما اصطدما سويا.

واصطدم ياكوبسن (24 عاما) بالحواجز، ثم بأحد مسؤولي السباق، ونُقل إلى المستشفى حيث خضع لجراحة في الوجه، لكنه عاد للسباقات الآن.

وعوقب جرونفيخن، الذي اعتذر عن تصرفه، بالإيقاف تسعة أشهر من الاتحاد الدولي للدراجات، في نوفمبر تشرين ثان الماضي.

وقال جرونفيخن لمجلة (هيلدن) الهولندية "كانت هناك تهديدات خطيرة، لذا أبلغنا الشرطة بعد أيام من الحادث".

وأضاف "في الأيام والأسابيع التالية، كانت الشرطة تحمي بابنا، ولم نتمكن من ترك المنزل بشكل عفوي.. استقبلنا خطابات مكتوبة باليد عبر البريد، أحدها كان يتضمن مشنقة، بما يعني شنق طفلنا".

وتابع "بالطبع هذه التهديدات تؤثر عليك، وأكثر الأشياء جنونا تدور في رأسك، والنهوض من الفراش صباحا كان يشكل تحديا في هذه الفترة".