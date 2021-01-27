نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق توتنهام لمواجهة نظيره ليفربول غدا الخميس 28 يناير ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق ليفربول ضد نظيره توتنهام غدا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام هوتسبير.

وستذاع مباراة فريق ليفربول ضد توتنهام غدا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 1" وقناة "BEIN SPORTS 4K".

ويتواجد فريق ليفربول في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة بينما يتواجد توتنهام في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.