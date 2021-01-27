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عمر شويل - جدة يبحث جميع الأفراد في الفترة الحالية عن القنوات المجانيه الناقله لمباريات كاس العالم للانديه 2021 حيث يكون هناك جمهور كبير ينتظر هذه البطولة، بعدما أعلنت الفيفا عن قرعة كأس العالم للأندية، وأن البطولة سوف تنطلق من قطر وذلك في الفترة الأولى من شهر فبراير، حيث يتم النقل المباريات من خلال القنوات المجانية التي تنقل بطولة كأس العالم للأندية، ومن بين هذه القنوات قناة بي إن سبورت، وقناة الكأس الرياضية، التي تبث من قطر ويمكنك ضبط تردد القناة على جهاز الريسيفر، والتمتع بمشاهدة المباريات كما تشاء، لذلك سنعرض لكم الترددات المجانية التي لها حق بث المباريات.

القنوات المجانيه الناقلة لمباريات كاس العالم للانديه 2021

يبدأ انطلاق بطولة كأس العالم للأندية عام 2021 في يوم 4 فبراير، وسوف تنطلق البطولة على أراضي دولة قطر ويشارك بالبطولة النادي الأهلي المصري، الذي تم تتويجه بلقب بطل دوري أبطال أفريقيا لعام 2021، وأعلنت قطر أن استقبال الجماهير في الملاعب لمشاهدة المباراة بصورة حية، سوف يكون بنسبة 30% وبالأخص في هذه الحالة الصحية الطارئة، التي تمر بها جميع البلاد بسبب فيروس كورونا، ولذلك تتيح قطر فرصة نقل البطولة إلى قنوات مفتوحة ليستطيع الجميع متابعة الفرق المفضلة إليهم.

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم

تستطيع مشاهدة جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية لعام 2021، من خلال ضبط الترددات على جهازك، ومن بين القنوات المجانية التي تذيع المباريات ما يلي:

القناة القطرية الكأس تذيع مباريات كاس العالم للأندية، من خلال القمر الصناعي “نايل سات”، وذلك عند ضبط القناة على تردد 11919، معدل ترميز، 27500 استقطاب أفقي.

تردد القناة الإيطالية ميديا سات الناقلة لمباريات كأس الأندية، يكون عن طريق القمر الصناعي “هوت بيرد”، تردد 11432، استقطاب عمودي، ترميز

تردد القناة البولندية تي في سبورت، يكون 10834 عبر قمر “هوت بيرد” الصناعي، بمعدل ترميز 27500، استقطاب عمودي.

القناة البلغارية بي إن تي يكون ترددها 12565، وذلك عبر القمر الصناعي “هيلاس سات”، بمعدل ترميز 29900، استقطاب عمودي.

قدمنا إليكم في مقال القنوات المجانيه الناقلة لمباريات كاس العالم للانديه 2021 تردد القنوات المجانية التي سوف تنقل المباريات الخاصة بكأس الأندية، حيث ينتظر جميع الجماهير موعد انطلاق البطولة ومشاهدة المباريات، ومن المقرر أن انطلاق البطولة سيكون بقطر في يوم 4 فبراير عام 2021.