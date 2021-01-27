نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة دوري أبطال آسيا 2021 أعلنت اليوم وإعلان نتائجها والفرق المشاركة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرعة دوري أبطال آسيا 2021 التي أقيمت اليوم صباحاً وتم الإعلان عن القرعة والفرق التي سوف تشارك بها وعدد المجموعات التي سوف تكون في الدوري حيث تم إعلان نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2021 والقرعة التي تخص المجموعات في أطار المسابقة التي تتعلق بما سوف يتم في دوري أبطال آسيا 2021 والتي تم أقامتها اليوم صباحاً في كوالالمبور وهي العاصمة الماليزية والتي كانت نتائج قرعة دوري أبطال أسيا 2021 أفصحت عن نتائج سوف تكون مواجهاتها بين الفرق مواجهات ذات قوة ومنافسة صعبة .

قرعة دوري أبطال أسيا 2021 والنتائج التي أفصحت عنها فيما يخص المنطقة الغربية :-

المجموعة الأولي التي تتعلق بالفرق المشاركة في الدوري تضم الفرق ، الأهلي السعودي ، وفريق شباب الأهلي دبي ، وفريق نادي أستقلول الطاجيكي ، وفريق النادي الذي سوف يحصل علي الفوز من الغرافة القطري أو الآخر أجمك الأوزبكي . المجموعة الثانية التي تتعلق بالفرق المشاركة في الدوري والتي تضم الفرق ، فريق نادي الشارقة الإماراتي ، وفريق نادي تراك تور الإيراني ، وفريق نادي باختا كور الأوزبكي ، وينضم إلي هذه المجموعة أياً من الفريقين الذي سيتأهل من نادي الوحدة السعودي أو نادي القوة الجوية العراقية . المجموعة الثالثة التي تتعلق بالفرق المشاركة في الدوري تضم الفرق ، نادي الدحيل القطري ، ونادي الأهلي السعودي ، ونادي الاستقلال الإيراني ، ونادي الشرطة العراقي . المجموعة الرابعة التي تتعلق بالفرق المشاركة في الدوري تضم الفرق ، نادي السد القطري ، ونادي النصر السعودي ، ونادي الوحدات الأردني ، والنادي الذي سوف يتأهل من فريقي نادي فولاذ العراقي ونادي العين الإماراتي وهما المشاركين في الملحق . المجموعة الخامسة التي تتعلق بالفرق المشاركة في الدوري تضم الفرق ، نادي برس بوليس الإيراني ، ونادي الريال القطري ، ونادي غوا الهندي ، وأياً من النوادي الملحقة وأي منهما الذي يتأهل من نوادي الوحدة الإماراتي أو نادي الزوراء العراقي .

النتائج التي ظهرت وتخص المنطقة الشرقية في دوري أبطال آسيا 2021 :-

المجموعة السادسة التي تتعلق بالفرق المشاركة في الدوري تضم الفرق / نادي باثوم يونايتد التايلاندي ، ونادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ، ونادي فيتنيل الفيتنامي ، والنادي الذي سوف يتأهل من التصفيات رقم 1 .

المجموعة السابعة التي تتعلق بالفرق المشاركة في الدوري تضم الفرق ، نادي جيانغ سو الصيني ، ونادي ناغويا غرامبوس الياباني ، ونادي جوهور دار التعظيم الماليزي ، والنادي الذي سوف يتأهل من التصفيات رقم 3 .

المجموعة الثامنة التي تتعلق بالفرق المشاركة في الدوري تضم الفرق ، نادي جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي ، ونادي غامبا أوساكا الياباني ، ونادي تامبنيز رو فرز السنغافوري ، ونادي سيدني الأسترالي .

المجموعة التاسعة التي تتعلق بالفرق المشاركة في الدوري تضم الفرق ، نادي فريق كاوازاكي فرون تال الياباني ، ونادي غوان غز هو الصيني ، ونادي يونايتد سيتي الفلبيني ، والنادي الذي سيتأهل من التصفيات رقم 4 .

المجموعة العاشرة التي تتعلق بالفرق المشاركة في الدوري تضم الفرق ، نادي شاندونغ لونينغ الصيني ، ونادي بورت التايلاندي ، ونادي كيتشي هونج كونج ، والنادي الذي سيتأهل من التصفيات رقم 2 .

النتائج التي أسفرت عن الفرق التي سوف تشارك في الدور التمهيدي :-

فريق نادي بري سبان روار الأسترالي وفريق نادي أيل ويلو الفلبيني . فريق نادي ملبورن الأسترالي وفريق نادي شان يونايتد ميانمار .

قرعة دوري أبطال آسيا 2021 وما سوف تشهده النسخة الجديدة منها في هذه البطولة سوف التغير الذي يعتبر تاريخياً في النظام الخاص بالبطولة وهذا لأنها ستتضمن المشاركة بالشكل القياسي في عدد النوادي التي ستكون مشاركة في الدوري كما أنه يستعد في هذا الموسم للدوري بأن مشاركة الفرق تصل إلي أربعون فريق والفرق التي تخص منطقة الغرب عشرون فريق ونفس العدد لمنطقة الشرق إذ المخطط له وصول اثنان وثلاثون فريقاً بشكل مباشر ويتبقى من بعد ذلك ثمان مقاعد لمن سوف يتأهل من الفرق في الملحق الآسيوي .