أيمن حفني يصل نادي الزمالك لمناقشة عودته

وصل أيمن حفني لاعب فريق الزمالك السابق إلى مقر النادي من أجل الاجتماع بمسؤولي النادي لمناقشة رغبته في العودة للنادي وختام مشواره مع القلعة البيضاء.

واستقبل عبد الحليم علي مدير الكرة بالنادي اللاعب فور وصوله لمقر النادي للاطمئنان عليه.

وكان أيمن حفني أعلن رغبته في العودة للنادي وختام مشواره مع القلعة البيضاء.