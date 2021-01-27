الجهاز الفني للزمالك يتابع فريق 2001 أمام وادي دجلة

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق، علي التواجد بمجمع ملاعب الناشئين بالنادي، لمتابعة مباراة فريق النادي مواليد ٢٠٠١ أمام وادي دجلة ببطولة الجمهورية. يأتي ذلك من أجل متابعة اللاعبين والوقوف على مستواهم، في ظل سياسة الفريق الأول في تصعيد العديد من الناشئين بمختلف الأعمار السنية، للتدريب والمشاركة معهم.

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