مران الأهلي.. تعرف على سبب اجتماع موسيماني مع بواليا وبيكهام

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم استعداداته الجادة، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر فبراير المقبل .

وحرص المدير الفني ، بيتسو موسيماني على عقد محاضرة مع اللاعبين، قبل انطلاق مران الأهلي صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وتحدث موسيماني خلال المحاضرة عن العديد من الأمور الفنية والملاحظات التي شهدتها مباراة بيراميدز أمس كما تحدث عن المرحلة المقبلة التي تشهد مشاركة الفريق في منافسات كأس العالم للأندية.

موسيماني يحفز والتر بواليا

وعقد موسيماني جلسة مع والتر بواليا مهاجم الفريق، في محاولة لدعمه وتحفيزه من أجل تقديم أفضل المستويات خلال الفترة المقبلة.

جلسة مع بيكهام

كما عقد موسيماني جلسة خاصة مع أحمد رمضان بيكهام ، وتحدث معه عن بعض الأمور الفنية الخاصة بتجهيزه للمرحلة المقبلة وذلك في إطار حرص المدير الفني على دعم اللاعبين وتحفيزهم .

عودة أكرم توفيق

وشهد مران الأهلي اليوم ، عودة أكرم توفيق للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد سلبية المسحة الطبية التي خضع لها مؤخرًا سلبية.

مسحة طبية استعدادًا لرحلة قطر.

وأجرى الفريق مسحة طبية صباح اليوم الأربعاء استعدادا لرحلة قطر المنتظرة بعد غدٍ الجمعة ،للمشاركة في مونديال العالم للأندية،حيث يستهل الأهلي مشواره في البطولة أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

وليد سليماننيدفيد

وعلي هامش مران الأهلي ،واصل كل من وليد سليمان وكريم نيدفيد تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة.

يذكر أن وليد سليمان يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية في حين يعاني كريم نيدفيد من الإصابة في الركبة.

وأدي وليد سليمان تدريبات قوية تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بينما أدي كريم نيدفيد جلسة في الجيم قبل أن يقوم بالجري حول الملعب في إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة.