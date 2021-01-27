أكرم توفيق يشارك في مران الأهلي الجماعي

شارك أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأربعاء بعد سلبية المسحة الطبية التي خضع لها مؤخرًا.
وبدأ الأهلي استعداده صباح اليوم لمونديال العالم للأندية، حيث تطير بعثة الفريق إلى قطر بعد غدٍ الجمعة استعدادا للمشاركة في المونديال الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.
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