موسيماني يحفز والتر بواليا في جلسة خاصة

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة مع والتر بواليا، مهاجم الفريق، على هامش مران الأهلي صباح اليوم الأربعاء، بملعب التتش بالجزيرة.
وحرص المدير الفني خلال الجلسة ، على دعم وتحفيز والتر بواليا؛ من أجل تقديم أفضل المستويات خلال الفترة المقبلة التي تشهد خوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات كأس العالم للأندية في العاصمة القطرية الدوحة.
وتغادر البعثة الرسمية لفريق الأهلي إلى قطر بعد غدٍ الجمعة استعدادا للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية.
ومن المقرر أن يستهل الأهلي مشواره في البطولة العالمية بخوض مباراة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.
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