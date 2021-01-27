وليد سليمان و نيدفيد يستكملان برنامجهما التأهيلي

أستكمل وليد سليمان وكريم نيدفيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويعاني وليد سليمان من الإصابة في العضلة الخلفية في حين يعاني كريم نيدفيد من الإصابة في الركبة.

وخاض وليد سليمان تدريبات قوية تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل في حين أدى كريم نيدفيد جلسة في الجيم أعقبها تدريبات الجري حول الملعب في إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة.

يذكر أن الأهلي يستعد للسفر إلي قطر بعد غدٍ الجمعة للمشاركة في كأس العالم للأندية حيث يستهل الفريق مشواره بالمونديال بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.