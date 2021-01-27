نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتاليا ترد على روندا روزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتبر روندا روزي واحدة من أفضل مصارعات المصارعة الحرة حيث سبق أن فازت ببطولة الرو للسيدات والحدث الرئيسي في راسيلمينيا قبل أن تذهب في اجازة للتركيز على عائلتها وخلال تلك الفترة قدمت بعض البيانات التي كانت مثيرة للجدل حول العالم.

في الوقت الذي اعطت فيه ناتاليا التي واجهت روزي أرائها حول التعليقات التي سبق وأن أدلت بها وقالت أنها ضحكت على ما قالته ولم يكن عليها قول ما قالته.

وأوضحت نااليا أيضاً أن روزي دائماً ما تتحدث من القلب بالإضافة إلى أنها تحترم جميع الأشخاص الذين لديم آرائهم الخاصة