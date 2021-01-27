نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يدعم والتر بواليا في جلسة خاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع والتر بواليا مهاجم الفريق على هامش مران الأهلي صباح اليوم الأربعاء بملعب التتش بالجزيرة.

وحرص المدير الفني خلال الجلسة ، على دعم وتحفيز والتر بواليا؛ من أجل تقديم أفضل المستويات خلال الفترة المقبلة التي تشهد خوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات كأس العالم للأندية في العاصمة القطرية الدوحة.

يذكر أن البعثة الرسمية لفريق الأهلي تغادر إلى قطر بعد غدٍ الجمعة استعدادا للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يستهل الأهلي مشواره في البطولة العالمية بخوض مباراة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.