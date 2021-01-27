أكرم توفيق يشارك في مران الأهلي بعد سلبية المسحة الطبية

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أحمد جودة - القاهرة - شارك أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي صباح اليوم الأربعاء بعد سلبية المسحة الطبية التي خضع لها مؤخرًا.

وبدأ الأهلي استعداده صباح اليوم لمونديال العالم للأندية، حيث تطير بعثة الفريق إلى قطر بعد غدٍ الجمعة استعدادا للمشاركة في المونديال الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.