نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو والجهاز الفني يتابعون فريق الزمالك 2001 أمام وادي دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي #الزمالك، ومدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق، علي التواجد بمجمع ملاعب الناشئين بالنادي، لمتابعة مباراة فريق النادي مواليد ٢٠٠١ أمام وادي دجلة ببطولة الجمهورية.

يأتي ذلك من اجل متابعة اللاعبين والوقوف على مستواهم، في ظل سياسة الفريق الأول في تصعيد العديد من الناشئين بمختلف الأعمار السنية، للتدريب والمشاركة معهم .