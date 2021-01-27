الرياضة

الكشف عن أسباب فشل محمد صلاح مع تشيلسي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم البرازيلي أوسكار لاعب وسط تشيلسي السابق عن أسباب فشل محمد صلاح  نجم فريق ليفربول مع البلوزتحت قيادة مورينيو.

وخلال تصريحات نشرتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية قال أوسكار: "لقد ساعدني دي بروين، كانت هناك تشكيلة حيث لعبت أنا وهازارد ودي بروين في خط الوسط وعملت بشكل جيد".

وتابع: "بالنسبة للنجم المصري، محمد صلاح كان الأمر مختلفا، لم يكن من الممكن إيقافه أثناء التدريبات، لكنه دائما ما كان خجولا وهادئا خارج الملعب".

وأكمل: "خلال المباريات، أعتقد أن صلاح لم يكن لديه الثقة التي رأيناها في كل نادِ لعب معه بعد تشيلسي، خاصة الآن في ليفربول".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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