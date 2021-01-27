22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الزمالك.. واستبعاد فوافي

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أحمد جودة - القاهرة - اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد الخميس باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري.
وضمت القائمة كلًا من: محمد كوكو ومحمود حمدي وبلتاجي سمير وأسامة العزب ومحمد دسوقي وأحمد مودي وعصام صبحي وحسني فتحي وعاصم سعيد وهشام محمد وخالد أوتشو ومصطفى شبيطة وعلي محمد ومحمد عادل “أمو” ومحمود الغزالي وعماد فتحي وأحمد صبيحة وعبد الله مجدي ومفتاح طقطق ورجب عمران وشميلس بيكلي ومروان حمدي، فيما يغيب اللاعب باولن فوافي لإصابته بشد في العضلة الخلفية.
ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة الزمالك على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.