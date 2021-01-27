أرسنال يضم نجم ريال مدريد على سبيل الإعارة

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عمر شويل - جدة أعلن نادي ارسنال الإنجليزي منذ دقائق عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب مارتن أوديجارد لاعب فريق ريال مدريد الأسباني وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي واللاعب مارتين أوديغارد هو من اللاعبين الشبان وهو من مواليد 1998 ومركز اللاعب هو خط وسط مهاجم ومن أسباب رحيل اللاعب عن ريال مدريد هو عدم اعتماد مدرب الملكي زين الدين زيدان على اللاعب بشكل كامل وعدم المشاركة بشكل كبير معه وبالتالي فضل النادي واللاعب خروج اللاعب لفريق أرسنال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي لكي يستطيع اللاعب الحصول على مشاركة والظهور بشكل جيد للعودة مرة أخرى.

أرسنال يضم نجم ريال مدريد

أعلنت إدارة أرسنال بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن إدارة التعاقدات في النادي استطاعت بالفعل أن تحصل على توقيع اللاعب المميز لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الأسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي وقدمت إدارة أرسنال الشكر لنادي ريال مدريد الأسباني للتعاون معهم وتسهيل عملية انتقال اللاعب إلى الفريق.

يعد لاعب ريال مدريد والمعار إلى نادي ارسنال الإنجليزي اللاعب مارتن أوديجارد من اللاعبين الموهوبين وصغار السن واستطاع اللاعب أن يثبت نفسه بشكل كبير، ولكن لم يحالفه الحظ مع فريق ريال مدريد تحت قيادة مدرب الفريق زين الدين زيدان لذلك كان الأفضل لدى اللاعب هو الخروج على سبيل الإعارة لكي يستطيع أن يثبت كفاءته مرة أخرى للعودة إلى ريال مدريد مرة أخرى والمشاركة في المباريات.