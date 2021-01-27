أحمد الشناوي: هدف الأهلي أمام بيراميدز صحيح والتدريب على الفار لم يكن كافيا

أكد أحمد الشناوي، الحكم الدولي السابق، أن تقنية الفار في مصر تعاني من عدة أزمات جاءت بسبب قصر فترة التدريب على التقنية في مصر، مشددا على أن المغرب استغرقت عاما كاملا في تدريب الأطقم التحكيمية "أوف لاين" على التقنية.

وقال أحمد الشناوي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، إن التدريب كان من شأنه أن يقلل من كثرة الأخطاء التحكيمية التي تحدث في المباريات، لافتا إلى أنه كان هناك استعجال شديد في تطبيق التقنية بمصر دون تدريب كافٍ.

وعن مباراة الأهلي وبيراميدز أمس، الثلاثاء، أكد الشناوى أن الأهلي كان يستحق ضربة جزاء أمس أمام بيراميدز عقب عرقلة محمد شريف، نجم الأهلي، في منطقة الجزاء الخاصة بـ بيراميدز.



وأضاف أن هدف والتر بواليا، نجم الأهلي، في مرمى شريف إكرامي كان صحيحا 100%، والمتسبب الأول في عدم احتسابه هو جهاد جريشة، حكم المباراة.