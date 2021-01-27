خاص.. أيمن حفني ينضم للزمالك لمدة 6 أشهر

وافق مسئولو إدارة نادي الزمالك علي انضمام أيمن حفني لصفوف النادي لمده ٦ أشهر. وانفرد دوت الخليج بكافة تفاصيل إعلان انضمام اللاعب والتي تنص علي انضمامه لصفوف الفريق لمده ٦ أشهر والتكفل بعلاج ابنته لحين يتم شفاؤها. وصل أيمن حفني لاعب فريق الزمالك السابق إلى مقر النادي من أجل الاجتماع بمسؤولي النادي لمناقشة رغبته في العودة للنادي وختام مشواره مع القلعة البيضاء . واستقبل عبد الحليم علي مدير الكرة بالنادي اللاعب فور وصوله لمقر النادي للاطمئنان عليه.

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