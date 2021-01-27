ندوة توعية للناشئن والبراعم لرئيس منطقة بورسعيد بنادي الشبان

نظمت جميعة الشبان المسلمين ببورسعيد ندوة توعية تثقيفية أشرف عليها حسام بيومي المدير الاتنفيذي لنادي الشبان المسلمين حول الاهتمام بالناشئين و البراعم و استضافت الجمعية محمد ياسين رئيس مجلس إدارة منطقة بورسعيد لكرة القدم .

وهنأ الكابتن محمدياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد بمناسبة عيد الشرطة و دورهم العظيم في حماية الامن المصرى في جميع ربوع مصر .

و أكد الكابتن ياسين علي أهمية دور البراعم و الاهتمام بهم باعتبارهم نواه طيبة لآي نادي بالاضافة الي دور التوعية للبرعم و الناشئين حتي يكون صالحا في المجتمع و أضاف ان هناك اهتمام كبير من منطقة بورسعيد لكرة القدم للاهتمام بالراعم و دراسة سلوكهم و تعديل سلوك البعض من خلال المشاركة في المهرجانات التي تنظمها منطقة بورسعيد لكرة القدم .

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وأوضح منطقة بورسعيد تتعامل مع كل الأندية بحيادية تامه و تسير علي مسافة واحدة من جميع الاندية دون تفرقة بين ناد كبير وآخر صغير مشيرا أن المنطقة لا نفرق بين نادى واخر.

وأشار أثناء حواره مع براعم واولياء ومجلس ادارة نادى الشبان المسلمين أن المنطقة أكملت المسابقات ولكن بحرص خوفا على اولادنا اللاعبين من جائحة كورونا و خوفا من تعرض ابناءنا البرعم لها .

و كشف أن هناك عقوبات مشددة تطال كل من يخرج عن تقاليد وتعليمات منطقة بورسعيد لكرة القدم مشيرا الي إحترام الأغلبية للقواعد و اللوائح المنظمة و الصادرة من اتحاد كرة القدم .

و صرح الكابتن ياسين للبراعم أنه تشرف باللعب بأنى داخل جدران عدة اندية ببورسعيد وحيا اولياء الامور على ما يقومون به تجاء اولادنا اللاعبين .

و أشار أن منطقة بورسعيد تتعامل بشكل محترف مع كافة المسابقات وتتابع كل المباريات تنحاسب من يخطئ من كل المنظومة .

و صرح قائلا " لا نرضى بظلم احد ولدينا حكام على اعلى مستوى فنى فى ادارة المباريات وكابتن محمد كمال ريشة رئيس لجنة الحكام كان لاعب كرة قدم ويتعامل بكل شفافية ووضوح .

لدينا علاقات قوية مع كافة الاندية واتابع كل المنافسات مباراة مباراة وننظم جميع المسابقات باحترافية ونحتضن اللاعبين اذا وقع اى ظلم عليهم و اضاف لدينا جمال نوفل المدير التنفيذى للمنطقة يطبق قانون كرة القدم بجرأة على كل الاندية