بسبب كورونا.. استمرار تأجيل مباريات الاتحاد السكندري في الدوري

تأجيل مباراة غزل المحلة و الاتحاد السكندري بسبب الاصابات المتعددة بفيروس كورونا فى صفوف الفريق السكندري . قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة وأظهرت النتائج الخاصة بالمسحة الطبية للاعبى الاتحاد السكندرى اصابة 13 حالة إيجابية بين صفوف الفريق، بالإضافة الـ٣ حالات بين صفوف الجهاز الفني. وتعتبر تلك المباراة هى الثالثة للاتحاد السكندرى التى تم تأجيلها بسبب اصابات فيروس كورونا . وكان مقررا إقامة المباراة غدا الخميس باستاد الإسكندرية، وسيتم تحديد موعد المباراة فيما بعد.

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